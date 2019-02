Die Expertin ist seit über 15 Jahren in der Region als Baufinanzierungsberaterin tätig – jetzt unter der Marke Interhyp. Zusammen mit ihrem mehrköpfigen Speziallistenteam hat Sie Zugriff auf die Angebote von mehr als 400 Darlehensgebern bundesweit. Das Unternehmen Interhyp, das deutschlandweit an über 100 Standorten vertreten ist, legt den Fokus ganz auf die persönliche Beratung für maßgeschneiderte Lösungen für die private Baufinanzierung – und verfügt über beste Kontakte zu überregionalen wie lokalen Banken. Das Team rund um Christine Bülck prüft zudem bei jeder Finanzierung, ob auch Fördermöglichkeiten für den jeweiligen Kunden und Vorhaben in Frage kommen. Für Interessierte, die planen Eigentum zu erwerben, empfiehlt sich immer eine Vorausberatung in Anspruch zu nehmen. Hier wird individuell geprüft und geklärt, welche Darlehenssumme, monatliche Rate oder was grundsätzlich beim Erwerb von Eigentum beachtet werden muss.

Interhyp

Christine Bülck

Andreas-Gayk-Straße 7-11, Kiel

Tel. 0431/8878580

christine.buelck@interhyp.de

www.interhyp.de/kiel