Die geschäftsführende Hauptgesellschafterin Diana Lukait ist über den Ortswechsel in zweierlei Hinsicht froh: Die zahlreichen Stamm- und Neukunden finden die ebenerdigen, hellen Räumlichkeiten sehr ansprechend. Trotz der Straßenbauprobleme beim Kanalbau in direkter Nachbarschaft kommen sowohl Stamm- als auch Laufkunden ins Geschäft und sind froh, dass sie das alte Fachgeschäft wiedergefunden haben. Übrigens: Clauberg ist seit 1904 das kleine Kaufhaus mit großer Auswahl: Außer zahlreicher edler Maniküre-Etuis ein breites Warensortiment an Schneidwaren (auch für Linkshänder), Jagd- und Schützenbedarf, ebenso alles für die Nassrasur, eine große Auswahl an Ferngläsern, Selbstschutzartikeln sowie passendes Zubehör für den Freizeitsport wie Dart- und Bogensportartikel. Der bekannte Schleif- und Besteck-Reparatur-Service von Meisterhand rundet das umfangreiche Angebot ab.

Carl-Erich Clauberg seit 1904

Willestraße 12, Kiel

Tel. 0431/93397

clauberg-kiel@t-online.de