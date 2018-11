„Alles, was man hier im Laden sieht, kann man auch kaufen“, beschreibt Inhaberin Lina Springer das Konzept ihres neuen Geschäfts. Im Day Spa verwöhnt das Team von Lina Springer mit Massagen und kosmetischen Behandlungen. Dabei kommen hochwertige Produkte von Dr. Hauschka und The Organic Pharmacy aus London zur Anwendung. Als besondere Aktion gibt es das Festtags-Make-up für 20 Euro statt 35 Euro plus eine kleine Überraschung sowie eine Fußzonenreflexmassage für 29 Euro statt 42 Euro. Die Angebote sind bis zum 24. Dezember gültig. Wer noch für sich oder die Liebsten ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, liegt mit einem Gutschein vom LINA.S ORGANIC CONCEPT STORE genau richtig.

Lina S. Organic Concept Store

Dänische Straße 34, Kiel

Tel. 0431/12859198

http://www.lina-s.de