Die eigenen vier Wände zu etwas Besonderem zu machen, das ist seit fast zehn Jahren die Leidenschaft der beiden Gründer Carsten Jacobsen und Christoph Jellinghaus. Als ihr Start-Up Photolini.de im Jahr 2010 mit Magnet-Fotowänden online ging, waren sie noch zu zweit – mittlerweile ist das Team auf über 20 Mitarbeiter gewachsen, die sich um die Logistik, das Marketing und den Kundenservice kümmern. Über 5.000 Artikel umfasst das Sortiment des Kieler Unternehmens, angefangen bei einer großen Auswahl an Bilderrahmen, Wand-Spiegeln und Design-Postern bis hin zu Magnetboards. Blechschilder im Retro-Look sind die neueste Ergänzung im Programm. Um den Wachstumskurs fortzusetzen, packt das Photolini-Team nun die Umzugskartons. Vom bisherigen Standort nahe der Kieler Innenstadt ziehen die Spezialisten für Wandgestaltung in das Gewerbegebiet Kiel-Wellsee um. „Wir freuen uns auf mehr Platz und eine bessere logistische Anbindung“, erläutert Christoph Jellinghaus den Schritt. Doch bevor es losgeht, lädt Photolini zum großen Räumungsverkauf am alten Standort in der Ringstraße 19. Vom 6. bis 9. März lässt sich hier in einer Vielzahl von Bilderrahmen und Spiegeln stöbern und sicher auch das eine oder andere Schnäppchen machen.

Photolini Lagerverkauf

Ringstraße 19, Kiel

6. bis 8.3. 11-17 Uhr / 9.3. 10-16 Uhr

www.photolini.de