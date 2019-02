Wer den Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen will, braucht die passende Finanzierung. Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, ist auch in Kiel mit einer Geschäftsstelle in der Andreas-Gayk-Straße 7-11 vertreten. Christine Bülck, Bankfachwirtin, ist seit Februar neue Leiterin der Interhyp-Geschäftsstelle in Kiel und Flensburg.