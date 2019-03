Bis zum 6. April liegen im AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) zertifizierten Bettenfachgeschäft das Bett komplett am Wall 42 in Kiel Nackenstützkissen bereit, die zu Testzwecken ausgeliehen werden können. Zuvor wird jedoch, dank wissenschaftlich fundierter Analyse, der optimale Kissenbedarf ermittelt. Mit dem Leihkissen geht es dann nach Hause und in den sicher erholsamen Schlaf. Wenn nicht, kann das Kissen einfach umgetauscht werden – falls man nach der ersten Nacht das neue Kopfkissen überhaupt noch hergeben möchte.

das Bett komplett

Wall 42, Kiel

Tel. 0431/94043