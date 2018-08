Doch neue Mitarbeiter und ein erhöhter Patientenzulauf erfordern einen Umzug in größere Räumlichkeiten. So begrüßen Thomas Bücking und sein Team ihre Patienten ab dem 3. September in der Schaßstraße 17. Das Grundprinzip der Naturheilkunde „Der Mensch als Einheit“ steht in seiner Praxis an erster Stelle. Zu den Praxisschwerpunkten zählen neben Chiropraktik, (Kinder-) Osteopathie, Akupunktur und Reiki auch Bioresonanztherapie, Neuraltherapie sowie hochkonzentrierte Vitamin-C-Hochdosisinfusionen und Podo-Orthesiologie.

Praxis Thomas Bücking

Schaßstraße 17, Kiel

Tel. 0431/12872790

http://www.praxis-buecking.de