Aber aus Frust über ausbleibende Erfolge greifen sie in die Naschkiste und bleiben lieber auf dem Sofa. Bewegung wird von den Betroffenen gerne mal vergessen. Die Folgen: Blähbauch, Erschöpfung, Schwindel, Denk- und Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Aggressivität, Stimmungsschwankungen und Kopfschmerzen nerven sie täglich. Was hindert Menschen daran, mit Freude gesund zu essen? Unser Körper musste Jahrtausende mit Nahrungsknappheit umgehen. Alles wurde gegessen und gespart, auch wenn er nichts damit anfangen konnte. Besonders Zucker war eine Rarität. Daher galt: Wenn es etwas Süßes gab, dann möglichst viel davon zu essen. Die überschüssige Energie kann der Körper schließlich gut in Fett umwandeln und bei der Jagd oder im Winter in der kalten Höhle davon zehren. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Aber unser Gehirn ist in Bezug auf den Stoffwechsel immer noch auf Steinzeit getrimmt. Die Folge: Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Reizdarm, Gefäßerkrankungen, Rheuma bis hin zu Depressionen. Die Lösung: Für den modernen Stoffwechsel richtig essen und gleichzeitig gesund abnehmen. Das führt zusätzlich zum Anstieg der Glückshormone. Alles über den Stoffwechsel erfahren Zuhörer in dem Vortrag von Heilpraktiker Henning Pless am Montag, 18. März, um 18.30 Uhr in der Ringstraße 54. Anmeldung telefonisch oder per Mail info@heilpraktiker-pless.de

Heilpraktiker Henning Pless

Ringstraße 54, Kiel

Tel. 0431/26091200