Am Sonnabend, 13 bis 17 Uhr, und Sonntag, 11 bis 16 Uhr, können Musikliebhaber an der Yamaha-Präsentation mit Peter Baartmans teilnehmen. Der Eintritt ist frei und keine Voranmeldung nötig. Höhepunkt des Wochenendes ist am Sonnabend, 19 Uhr, ein Konzert mit Peter Baartmans am Konzertflügel Clavinova 685 und der Weltneuheit Smart Piano CSP 170. Der Eintritt für diesen Musikgenuss inklusive Buffet beträgt nur 30 Euro. Karten können im Vorverkauf im Pianozentrum Hoppe, Sophienblatt 82-86, Kiel, oder telefonisch unter 0431/5508777 erworben werden.

Pianozentrum Hoppe bietet eine große Auswahl an akustischen Klavieren und Flügeln der führenden Marken Yamaha, C. Bechstein, W. Hoffmann und Schimmel sowie viele gebrauchte Instrumente an. Jetzt hat das Pianozentrum Hoppe, neben der sehr großen Auswahl an Yamaha- und Roland-Digital- und Hybrid-Instrumenten, ebenfalls die Präsentation von Yamaha-Keyboards in allen Preissegmenten übernommen. Hier können die Kunden Yamaha-Keyboards vom Einsteiger bis zum Top-Instrument Genos antesten und ausprobieren. Hierfür stehen die qualifizierten Fachberater zur Seite und führen die Instrumente auch gerne vor.

Außerdem bietet Pianozentrum Hoppe auch die Möglichkeit des Mietkaufes und der 0%-Finanzierung an. Zudem werden in der eigenen Werkstatt Reparaturen bis hin zu Generalüberholungen von akustischen Klavieren und Flügeln von Klavierbauern ausgeführt.

Pianozentrum Hoppe

Sophienblatt 82-86, Kiel

Tel. 0431/5508777

www.pianozentrum-hoppe.de