Im Jubiläumsmonat September gibt es viele Aktionen, Rabatte und Schnupperkurse. In einem tollen Gewinnspiel werden unter anderem zehn Kurse für eine dreimonatige Teilnahme an einem Abendkurs verlost. Der Inhaber Armando Lizarzaburu lädt alle Interessierten ein, vom 10. bis zum 14. September vorbeizukommen, mitzufeiern und teilzunehmen an den Aktionen und Gewinnspielen. Im 50. Jubiläumsjahr 2018 bestehen über 300 inlingua-Center in 34 Ländern – eines der weltweit größten Netzwerke für Sprachkurse und Dienstleistungen rund um das Thema Fremdsprache. Dabei ist jedes Sprachcenter inhabergeführt und damit flexibel und individuell.

inlingua

Alter Markt 7, Kiel

Tel. 0431/981380

http://www.inlingua-kiel.de