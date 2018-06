Hamburg

Rund 2600 Liter sind in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 7 bei Hamburg ausgelaufen. Grund dafür war ein technischer Defekt an einem Milchtransporter, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte.

Der Laster hatte noch weitere 25000 Liter Milch geladen. Sie wurde noch vor Ort bei Hamburg-Othmarschen in einen anderen Lastwagen umgepumpt.

Von dpa