Ein Auffahrunfall hat am Sonntag den traditionellen Motorradgottesdienst überschattet. Im Anschluss an die Veranstaltung im Hamburger Michel rollten Tausende Biker im Konvoi über die Elbbrücken. Dort fuhr ein 65-Jähriger in einen Teilnehmer, der mit technischem Defekt sein Motorrad angehalten hatte.