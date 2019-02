Verdi kündigt Warnstreik am Flughafen an

Hamburg Am Montag - Verdi kündigt Warnstreik am Flughafen an Die Gewerkschaft Verdi will am Montag den Hamburger Flughafen bestreiken. Beschäftigte der Bodendienste und Gepäckabfertigung sind zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen - von 3 Uhr früh bis zum Abend.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonals nimmt am 15. Januar am Flughafen Hamburg mit einer Warnweste mit einem Konterfei des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt und dem Satz "Natürlich muss auch mal gestreikt werden" an einem Warnstreik teil. Auch am Montag, 4. Februar, soll wieder gestreikt werden. Quelle: Christian Charisius/dpa