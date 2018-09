Hamburg

Dies teilte die Hamburger Verkehrsbehörde mit. Auch die Überprüfung der Norderelbbrücke gehe weiter. Darum werden Sonnabendnachmittag und am Sonntagvormittag nur zwei von drei Fahrspuren in beide Richtungen zur Verfügung stehen. Bereits am vergangenen Wochenende hatte es wegen der Brückenprüfung und Bauarbeiten bis zu 18 Kilometer lange Staus auf der A1 gegeben.

A7 Richtung Süden gesperrt

Auf der A7 ist in der Nacht zum Sonntag eine Sperrung der Fahrbahn in Richtung Süden geplant. Zwischen Quickborn und Hamburg-Schnelsen-Nord sollen an einer Brücke ein Baugerüst abgebaut und Schilderbrücken montiert werden, wie das Baukonsortium Via Solutions Nord mitteilte.

Von dpa