Hamburg

Beim Betreten eines Gebäudes in Hamburg ist es zu einer ungewollten Schussabgabe gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Bei einer Durchsuchungsaktion im Stadtteil Lurup hat sich ein Polizist versehentlich selbst ins Bein geschossen. Vermutlich habe der 23-jährige Beamte seine Pistole ins Holster stecken wollen, als sich der Schuss löste. Er habe eine Verletzung am Oberschenkel erlitten, die aber nicht lebensgefährlich sei. Der Polizist wurde in ein Krankenhaus gebraucht.

Mehrere Durchsuchungen in Hamburg

Bei dieser und weiteren Durchsuchungen im Stadtgebiet sei es am Morgen um den Kokainfund von vergangener Woche gegangen. Die Polizei hatte am 8. November im Stadtteil Rothenburgsort einen Lastwagen mit 1,1 Tonnen Kokain sichergestellt. Elf Verdächtige sitzen seitdem in Haft, darunter ein 39-Jähriger, der ein führendes Mitglied der in Hamburg verbotenen Rockervereinigung Hells Angels sein soll. Die mit Gelatine getarnte Drogenladung kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus dem brasilianischen Hafen Santos und sollte nach Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) weitertransportiert werden.

Von dpa