Hamburg

Die Beamten bemerkten, dass in der Wohnung im ersten Stock Licht brannte, und dass das Auto des 39 Jahre alten Wohnungsbesitzers auf der Straße stand. Da sie einen Notfall nicht ausschließen konnten, seien Beamte mit einer Leiter angerückt und hätten in die Wohnung geschaut. Sie hätten niemand sehen können, aber Schlüssel und Jacke seien zu erkennen gewesen, sagte der Polizeisprecher. Daraufhin hätten sie die Feuerwehr gerufen, die "die gut gesicherte Tür" aufschneiden musste. Kaum seien die Beamten in der Wohnung gewesen, sei der 39-jährige gekommen. Zuvor hatte die " Hamburger Morgenpost" darüber berichtet.

Stundenlanger Hip-Hop-Sound

Laut "Mopo" hatte der 39-Jährige insgesamt neun mit der Alexa-Sprachsteuerung ausgestattete Lautsprecher, aus denen stundenlang Hip-Hop-Musik dröhnte. Warum sie sich nachts eingeschaltet und Musik mit maximaler Lautstärke gespielt hätten, sei ihm unklar, sagte der Mann. Eigentlich sei er von der Technik angetan gewesen. "Nun werde ich in Zukunft die Dinger aber abschaffen", zitierte ihn die Zeitung. Ein Sprecher von Amazon sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Unternehmen sei über den Vorfall unterrichtet worden und untersuche ihn.

Ende 2017 hatte es in Pinneberg einen ähnlichen Einsatz gegeben. Auch dort hatte eine Anwohnerin sich über laute Musik in einer leeren Wohnung beschwert und die Polizei gerufen. Auch hier hatte ein Alexa-Lautsprecher in Abwesenheit des Besitzers Musik gespielt. Später hieß es, dass er das Gerät offensichtlich aus Versehen von seinem Handy aus eingeschaltet hatte.

Von dpa