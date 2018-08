Hamburg

Die Röhre wird erst wieder geöffnet, wenn es absolut sicher ist für die Verkehrsteilnehmer", twitterte die Verkehrsbehörde am Freitag. Am Morgen bildeten sich auf der Autobahn 7 vor dem Tunnel in Richtung Norden kilometerlange Staus.

Das unter anderem mit Propangasflaschen beladene Wartungsfahrzeug hatte in einer der Tunnelröhren am Donnerstagabend nach Angaben der Feuerwehr wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Röhre war zu diesem Zeitpunkt für die nächtlichen Wartungsarbeiten bereits gesperrt. Wegen der Explosionsgefahr mussten für rund eine Stunde alle vier Röhren des Tunnels geschlossen werden.

Feuerwehrmänner verletzt

Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrmänner leicht verletzt. Der Fahrer des Baufahrzeugs konnte sich in einen Fluchttunnel retten und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa