Kiel

Nach bisherigen Erkenntnissen habe er auf mehreren Pferdehöfen in Schleswig-Holstein als Pferdepfleger oder Stallhelfer gearbeitet, teilte die Lübecker Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Er bezog immer ein Quartier direkt auf dem Hof oder in unmittelbarer Nähe. Unmittelbar nach seinem plötzlichen Verschwinden bemerkten die Hofbesitzer oder deren Angestellte Einbrüche, Diebstähle oder Sachbeschädigungen. Die Polizei hält es für möglich, dass der Mann sich zurzeit erneut auf einem Reiterhof oder Gestüt in Norddeutschland aufhält.

dpa