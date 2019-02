Hamburg "Welcome to hell"-Demo - Ermittlungsgruppe durchsucht Wohnungen Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Ermittlungsgruppe "Schwarzer Block" im Rahmen einer konzertierten Aktion erneut Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Es erfolgten Durchsuchungen in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Von Thomas Paterjey

Den Männern wird die Begehung von Straftaten im Zusammenhang mit den zum Teil schweren Ausschreitungen im Rahmen der "Welcome to hell"-Demonstration im Juni 2017 und den Plünderungen im Schanzenviertel am Abend des 7. Juli 2017 vorgeworfen. Quelle: Sebastian Willnow/dpa (Archiv)