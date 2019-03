Ein Mann ist in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg lebensgefährlich verletzt worden. Der 28-Jährige wurde am späten Sonnabend mit mehreren Stichverletzungen am Oberkörper gefunden, wie die Polizei mitteilte. Am Mittwoch meldete sich ein dringend tatverdächtiger Mann bei der Polizei.