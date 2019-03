Hamburg

Das Flugverbot für die Boeing 737 Max 8 hat keine Auswirkungen in Hamburg: Am Mittwoch und auch in den nächsten Tagen sei durch das Verbot mit keinerlei Änderungen am Flugplan oder gar Ausfällen zu rechnen, sagte eine Sprecherin des Flughafens.

Das gelte auch für Flüge mit anderen Flugzeugen aus der 737-Max-Reihe des US-Herstellers Boeing. Demnach ist der Flugzeugtyp Max 8 nicht regelmäßig und insgesamt nur sehr selten am Hamburger Flughafen.

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien hatten Deutschland, Großbritannien, Singapur und weitere Länder dem noch relativ neuen Flugzeugtyp am Dienstag ein Flugverbot erteilt.

