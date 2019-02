Hamburg

Unter anderem sind die originale Tatortskizze, Fotos aus der Spurenmappe, Bekleidung der Opfer sowie der "Fuchsschwanz", das mutmaßliche Tatwerkzeug Honkas, zu besichtigen.

Honka hatte in den 1970er Jahren in Hamburg mehrere Frauen getötet. Seine Geschichte ist derzeit in aller Munde. Nach dem Roman von Heinz Strunk feierte jetzt die Verfilmung "Der Goldene Handschuh" von Regisseur Fatih Akin Premiere auf der Berlinale. Der Film kommt nächsten Donnerstag bundesweit in die Kinos.

Auch das Akin-Filmteam hat sich beim Nachbau der Honka-Wohnung für den Kinofilm Rat bei den Experten der Polizei geholt. "In mehrstündiger, akribischer Detailarbeit unterstützte unser Polizeimuseum die Requisiteurin des Films und lieferte umfangreiches Fotomaterial, stellte Exponate zu Verfügung", hieß es.

Regisseur Akin wollte in seinem Film die Gewalt möglichst authentisch darstellen. "Ich stelle die Wahrheit nach, wie immer in meinen Filmen. Ich versuche, mich an Fakten zu halten", sagte Akin.

