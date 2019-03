Hamburg

Die 24, 25 und 26 Jahre alten Männer aus Deutschland sowie die 24-jährige Frau aus Polen sollen seit August 2017 in Neugraben-Fischbek und in einen Kleingartenverein in Hamburg-Heimfeld mehrere Welpen verkauft haben, obwohl sie noch nicht acht Wochen alt gewesen seien und deshalb nicht von der Mutter hätten getrennt werden dürfen, teilte die Polizei am Montag mit. Das sei ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Zudem seien sie des gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen Betrugs verdächtig, weil sie anders als versprochen ungeimpfte und nicht entwurmte Tiere verkauft haben sollen. Einige der Welpen seien deshalb kurz nach dem Verkauf gestorben.

Welpen in Hamburg sichergestellt

Bei einer Durchsuchung am Freitag stellte die Polizei nach eigenen Angaben einen Welpen in Hamburg-Heimfeld sicher, ein weiterer wurde tot aufgefunden. Dieser werde nun untersucht.

Die Beamten übergaben den lebenden Welpen an den Tierschutzverein. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden die Verdächtigen den Angaben zufolge nicht festgenommen.

Neben Beweismitteln wurden auch noch geringe Mengen an Betäubungsmittel sichergestellt.

Von dpa/KN