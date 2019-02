Hamburg

Maskierte Unbekannte überfallen ein Hotel in Hamburg-Langenhorn: Die beiden Männer betraten das Gebäude in der Nacht zu Montag und bedrohten einen Rezeptionsmitarbeiter, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen sagte.

Sie forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf und schlugen ihn mit einem zunächst unbekannten Gegenstand. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Die Unbekannten konnten mit einem kleinen Geldbetrag flüchten, wie die Sprecherin weiter erklärte.

"Eine Sofortfahndung mit sieben Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Täter", sagte die Sprecherin.

Beide können wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- keine Angaben zum Alter

- 175-180 cm

- kräftige Statur

Zeugen, die Hinweise zur Identität der unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

Von RND/dpa