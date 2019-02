Hamburg

Rückgrat. Scharfsinn. Entschlusskraft. Selten hat ein Politiker so viele anerkennende Adjektive auf sich versammeln können wie Altkanzler Helmut Schmidt. Und selten wirkt ein politisches Leben so nach wie das des Sozialdemokraten. Es ist deshalb kein Wagnis, darauf zu wetten, dass die Führungen durch das Hamburger Wohnhaus von Loki und Helmut Schmidt auf Jahre ausgebucht sein werden.

Helmut-Schmidt-Stiftung öffnet nun das Haus für Besucher

Die Schmidts wohnten seit 1961 in der relativ bescheidenen Immobilie am Neubergerweg 80 im Stadtteil Langenhorn. Hierhin lud Helmut Schmidt ausländische Staatschefs wie den Franzosen Valéry Giscard d’Estaing und Weltpolitiker wie US-Außenminister Henry Kissinger ein. Ein kleines Haus schrieb an der Weltgeschichte mit – auch deshalb verfügten Loki (1919-2010) und Helmut Schmidt (1918-2015) in ihrem Testament, dass es unverändert als Gedächtnisort bewahrt wird. Die Helmut-Schmidt-Stiftung öffnet nun das Haus für Besucher, wenn auch zunächst in sehr begrenztem Umfang. Nur an einem Tag im Monat wird es Führungen geben – aber, verspricht die Stiftung, das sei nur der Anfang. So sei etwa ein regelmäßig im Esszimmer des Hauses stattfindender Debattier-Salon als Veranstaltungsreihe geplant, ganz im Zeichen der einst dort stattfindenden „Freitagsgesellschaften“.

Bilder, Skulpturen und Literatur

„Wir sind die Schmidts“ steht noch immer auf dem Schild im Flur, der in das holzvertäfelte Erdgeschoss führt. Tausende von Erinnerungsstücken hat das Ehepaar hier in Langenhorn zusammengetragen. Bilder und Skulpturen diverser Epochen, politische und philosophische Literatur, ein Flügel, an dem Schmidt spielte – all das zeugt von dem Wissensdurst, der den Altkanzler und seine Frau ein Leben lang umtrieb.

Schachbrett in Kriegsgefangenschaft geschnitzt

Im Arbeitszimmer findet sich ein Schachbrett, das der Altkanzler in Kriegsgefangenschaft geschnitzt hat, Münzen, Schnupftabakdosen. Und, wie in jedem Raum des Hauses, natürlich Zigarettenkisten aller Größen. In der Vitrine liegt eine Freundschaftsmedaille, verliehen vom US-Politiker George P. Shultz. „Das ist typisch, dass Helmut Schmidt politische Freundschaften auch privat gepflegt hat“, sagt Ulfert Kaphengst, Sprecher der Schmidt-Stiftung. Auf dem altehrwürdigen Sofa saßen schon Leonid Breschnew und Willy Brandt. Und aus dem Jugendzimmer von Tochter Susanne wurde, weil es gerade so passte, schon mal ein Gästezimmer für US-Präsident Gerald Ford. Ein inoffizieller Regierungssitz mitten in einer Wohnsiedlung? „ Helmut und Loki Schmidt haben sehr viel Wert auf die Normalität gelegt, die das Haus ausstrahlt“, so Kaphengst. Da hinein fügt sich auch der Name „Ottis Bar“, benannt nach Schmidts langjährigem Personenschützer Ernst-Otto Heuer.

Weltgeschichte in einem Haus

Aus den Reaktionen erster Besucher, für die sich das Haus am Wochenende probehalber öffnete, lässt sich der besondere Reiz eines Besuchs bei den Schmidts herauslesen. Hier sehe man Weltgeschichte vorbeiziehen, hieß es. Aber auch: Man merke den Räumen an, dass hier wirklich gelebt worden sei. Dem ganz normalen Leben der Schmidts könnte man auch in Schleswig-Holstein auf die Spur kommen. Am Brahmsee, dort, wo die Familie ein kleines Ferienhaus direkt am Seeufer besaß und seit Ende der 50er-Jahre ihren Sommerurlaub verbrachte. Mit Schachspielen, mit Segeln, mit Rasenmähen. Aber daraus wird nichts werden. Das Häuschen wurde 2017 an eine Hamburger Familie verkauft. Von Plänen, es anders als privat zu nutzen, ist nichts bekannt.

Führungen für kleine Gruppen durch das Privathaus von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt und seiner Frau Loki beginnen am 5. April. Termine können ab 23. Februar unter www.helmut-schmidt.de gebucht werden.