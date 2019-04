Drogenfahnder der Polizei haben am Donnerstag in Hamburg zwei 19 und 34 Jahre alte Männer festgenommen. Beide stehen im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 19-Jährige wurde demnach beim Dealen am S-Bahnhof Jungfernstieg erwischt.