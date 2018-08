Hamburg

Bei der Auffahrt auf die Brücke im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg sei den Beamten am Donnerstag ein Auto rückwärts entgegengekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Bei der Überprüfung habe die niederländische Fahrerin auf Englisch berichtet, dass sie sich aufgrund ihrer Höhenangst nicht traue, über die über 50 Meter hohe Brücke zu fahren. Ihre mitfahrende Tochter war laut Polizeiangaben zu jung, um das Auto über die Brücke zu fahren.

Damit beide die Fahrt fortsetzen konnten, hätten die Beamten angeboten, die Überfahrt zu übernehmen. Die Fahrerin habe dieses Angebot umgehend angenommen. Während der Überfahrt in Richtung Waltershof habe sich die Frau die Augen zugehalten und starr vor Angst gewirkt, so die Beschreibung der Polizei. Nach dem Überqueren der Brücke hätten Mutter und Tochter ihren Weg in die Niederlande erleichtert und selbstständig fortgesetzt.

Von lno