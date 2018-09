Hamburg

Ein Kühllastwagen ist am Montag in Hamburg-Altona frontal in ein Bürogebäude gekracht. Der Fahrer starb nach dem Unfall, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Retter und Notarzt hätten noch versucht, den etwa 60 Jahre alten Mann zu reanimieren, er sei jedoch wenig später im Krankenhaus für tot erklärt worden. Vermutlich habe der Fahrer eine Vorerkrankung gehabt, die auch zu dem Unfall geführt haben könnte. Die genaue Ursache wird noch ermittelt.

Der Transporter hatte das an einer Straßenkreuzung gelegene Versicherungsgebäude gerammt und war mit dem Fahrerhaus in einem Säulengang stecken geblieben. Mehrere Fassadenplatten wurden beschädigt. Baustatiker untersuchten das Gebäude auf Einsturzgefahr, stellten nach Angaben der Feuerwehr aber keine Beeinträchtigung der Statik fest.

Die Feuerwehrmänner mussten mit Schneidbrennern Teile des Fahrerhauses entfernen, bevor der Transporter mit einer Seilwinde herausgezogen werden konnte. Bis zu 60 Feuerwehrleute waren gut vier Stunden mit schwerem Gerät im Einsatz. Die Kreuzung musste vorübergehend für den Autoverkehr und Fußgänger gesperrt werden.

Von lno