Mit dem Sommerflugplan des Hamburger Flughafens, der in der nächsten Woche in Kraft tritt, können die Norddeutschen drei komplett neue Ziele direkt ansteuern. Die irische Fluggesellschaft Ryanair fliegt zweimal pro Woche nach Zadar an der kroatischen Adriaküste und dreimal nach Krakau in Polen.