Hamburg

Am späten Freitagabend soll ein 32-jähriger Mann in Hamburg seinen Kontrahenten mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 23 Uhr am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Othmarschen.

Das 23-jährige Opfer erlitt bei dem Angriff eine etwa zehn Zentimeter lang Schnittverletzung im Gesicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Dem Messerangriff ging ein Streit zuvor.

Der Tatverdächtige ist zunächst geflüchtet und hat laut Polizei seine Kleidung gewechselt. Dennoch gelang es den Beamten dank Aufnahmen einer Überwachungskamera, ihn zu identifizieren. Nach einem Zeugenhinweis hat die Bundespolizei den Tatverdächtigen in einem Bus der Linie 186 am Statthalterplatz gestellt und vorläufig festgenommen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 0,65 Promille. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 32-Jährige wieder entlassen werden.

Von RND/sal