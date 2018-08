Hamburg

Ein 41-jähriger Autofahrer hat am Wochenende in Hamburg einen zivilen Streifenwagen an einer Ampel angehupt, weil dieser ihm zu langsam anfuhr. Was er nicht wusste: Beamte der Polizei-Kontrollgruppe "Autoposer" fuhren vor ihm.

Der Mann überholte den Streifenwagen daraufhin mit einem riskanten Manöver und fuhr mit 102 statt der erlaubten 50 km/h weiter, teilte die Polizei mit. Bei der Aufnahme seiner Personalien habe der Raser zuerst falsche Angaben gemacht und sich als sein Bruder ausgegeben. Der Mann erklärte, er habe dadurch verbergen wollen, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sei. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.