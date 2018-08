Hamburg

Im Fall des tödlichen Messerangriffs am Hamburger Jungfernstieg auf eine 34-jährige Mutter und ihre einjährige Tochter hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den ehemaligen Lebensgefährten der Frau erhoben. Ihm wird zweifacher Mord vorgeworfen. Dem 33-Jährigen aus dem Niger drohe eine lebenslange Freiheitsstrafe, sagte Oberstaatsanwalt Carsten Rinio am Donnerstag.

Am 12. April waren das einjährige Mädchen und dessen Mutter auf einem Bahnsteig erstochen worden – vor den Augen vieler Menschen und eines Geschwister-Kindes. Kurze Zeit später hatte die Polizei den Ex-Partner der Deutschen festgenommen. Zuvor soll es in einer S-Bahn zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und der Frau gekommen sein. Er soll die 34-Jährige, mit der er nicht verheiratet war, aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten auch schon in den Monaten vor der Tat bedroht haben. Ein Termin für den Prozess stehe noch nicht fest, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Von KN-online