Ein Motorradunfall im Elbtunnel hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr mitten im Berufsverkehr zu mehreren Kilometern Stau auf der Autobahn 7 geführt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Morgen im Elbtunnel in Richtung Norden zu dem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Lastwagen.