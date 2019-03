Eine Spaziergängerin hat im Hamburger Staatsforst das Horn eines Nashorns gefunden. Es lag eingewickelt in Zeitungspapier und in einer Plastiktüte am Wildschutzzaun der Autobahn 7 in Hamburg-Harburg, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Schwarzmarktwert? Wohl mehrere Hunderttausend Euro.