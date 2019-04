Hamburg

Bei der Notbremsung eines Linienbusses in der Hamburger Innenstadt sind am Sonntag 18 Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte sowohl der 58-jährige Busfahrer von der Haltestelle am Gänsemarkt als auch ein 25 Jahe alter Autofahrer auf der Fahrbahn daneben nach rechts Richtung Dammtor abbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete, seien beide Fahrer angefahren, hätten dann aber scharf gebremst, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch den abrupten Halt stürzten 17 Fahrgäste und wurden leicht verletzt. Fünf von ihnen wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Polizei : Schuldfrage noch nicht geklärt

Zunächst hatte es geheißen, der Autofahrer habe dem Bus die Vorfahrt genommen. Später erklärte eine Polizeisprecherin, die Schuldfrage sei noch nicht geklärt, die Ermittlungen dauerten an.

