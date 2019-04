Hamburg

Die A1 zwischen Hamburg und Bremen und die A7 zwischen Hamburg und Hannover gehörten zu den stark belasteten Strecken. Die meisten Urlauber fahren laut ADAC in die Alpen, in südliche Länder oder an die Küste.

Die Schulen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen starten am Freitag in die Osterferien. Schüler in Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben schon seit einer Woche frei.

A7 nach nächtlicher Sperrung bei Hamburg-Stellingen wieder frei

Unterdessen wurde die A7 in Richtung Süden in Hamburg-Stellingen nach einer nächtlichen Vollsperrung wieder freigegeben. Das betsätigte die Verkehrsleitzentrale. Der seit Mittwoch durch den Stellinger Lärmschutzdeckel fließende Verkehr in Richtung Norden war von der Sperrung nicht betroffen.

In den Nächten bis Sonntag wird die Verlegung der drei Fahrspuren in Richtung Hannover/ Bremen in die Tunnelröhre vorbereitet. Darum wird die Autobahn in Richtung Süden am Donnerstagabend (20 Uhr) erneut voll gesperrt. Bis Freitagmorgen (5 Uhr) müssen Autofahrer zwischen Eidelstedt beziehungsweise dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Volkspark wieder einer Umleitung folgen.

Von RND/dpa