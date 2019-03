Nach einer Raubserie hat die Polizei Hamburg mehrere Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren festgenommen. Sie werden verdächtigt, zwischen dem 16. und 30. Januar 2019 in neun Fällen an der Binnenalster und am Jungfernstieg andere Heranwachsende im Alter von 14 bis 16 Jahren ausgeraubt zu haben.