Hamburg Notunterkünfte - Rund 300 Menschen bei Demo für Unterstützung von Obdachlosen Rund 300 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonnabend in Hamburg für die Interessen von Obdachlosen demonstriert. Bei dem sogenannten „Wintermove“ unter dem Motto „Hamburg gegen die Kälte“ setzten sie sich für die ganztätige Öffnung des Winternotprogramms ein.

Hamburg: Ein Obdachloser liegt am bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in einem Schlafsack unter einer Brücke an der Helgoländer Allee. Quelle: Bodo Marks/dpa/Archivbild