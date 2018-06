Hamburg Langer Stau auf A7 - Sattelzug blockiert Elbtunnel Ein Sattelzug löst vor dem Elbtunnel die Höhenwarnung aus und bleibt stehen. Die Folge: ein Riesenstau im morgendlichen Berufsverkehr - nicht nur auf der Autobahn.

Ein übergroßer Schwertransporter mit einem Windradflügel steht auf der Autobahn A7 in Richtung Norden vor dem Elbtunnel. Am Morgen ist der Lastwagen vor dem Elbtunnel stehen geblieben und hat im morgendlichen Berufsverkehr für kilometerlange Staus in Richtung Norden gesorgt. Die Ladung des Sattelschleppers überschritt die genehmigte Höhe von vier Metern deutlich, weshalb in der Nacht zum Mittwoch die Höhenwarnung ausgelöst wurde, wie die Polizei mitteilte. Quelle: Tnn/dpa