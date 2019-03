Die Polizei hat in Hamburg einen mutmaßlichen Serieneinbrecher ermittelt. Der 35-Jährige soll mehrere Einbrüche in den Stadtteilen Winterhude und Barmbek versucht oder vollendet haben, wahrscheinlich aber sogar noch mehr, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Anschluss wollte er Schmuck verkaufen.