Nach einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadttteil Altona-Altstadt hat die Feuerwehr am Mittwoch die Leiche einer Frau gefunden. Die etwa 70-jährige Bewohnerin habe in einem Pflegebett gelegen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag mit. Mehrere Rauchwarnmelder hatten ausgelöst.