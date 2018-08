Im Januar 1994 wird ein 31 Jahre alter Pole tot in einem Kanal in Hamburg-Hammerbrook entdeckt, von einem mutmaßlichen Täter fehlt fast ein Vierteljahrhundert jede Spur. Nun haben die «Cold-Case»-Ermittler, die in Hamburg ungeklärte Fälle wieder aufrollen, den mutmaßlichen Täter identifiziert.