Hamburg

Ein Unbekannter hat bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Hamburg-Eppendorf zwei Verkäuferinnen verletzt und Schmuck erbeutet. Der Mann habe am Donnerstag das Geschäft zunächst betreten und sich von den beiden Verkäuferinnen einige Schmuckstücke zeigen lassen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Plötzlich versprühte er jedoch eine reizende Flüssigkeit auf die beiden Frauen und setzte sie damit kurzzeitig außer Gefecht. Anschließend klaute er mehrere Schmuckstücke und floh zu Fuß. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine weiteren Kunden im Geschäft. Die beiden Verkäuferinnen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/sal