Neu Wulmstorf

Tödlicher Unfall im Kreis Harburg: Eine Sechsjährige ist in Neu Wulmstorf unter einem Rolltor begraben worden. Das Mädchen wurde so schwer verletzt, dass es später in einem Krankenhaus in Hamburg starb, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wendete ein Lastwagen am Freitagnachmittag in der Einfahrt des Grundstücks und stieß gegen das 400 Kilogramm schwere Rolltor, das dadurch aus der Schiene gedrückt wurde und auf das Mädchen fiel, das sich in der Grundstückseinfahrt aufhielt.

Bemerkte der Lkw-Fahrer den Unfall?

Angehörige riefen um Hilfe, weil sie das Tor alleine nicht bewegen konnten. Mehrere Arbeiter, die von einer nahe gelegenen Baustelle hinzueilten, befreiten das Kind. Zu dem Lastwagenfahrer gab es nach Angaben der Polizei am Samstag noch keine Hinweise. Es sei nicht sicher, ob er das Unglück überhaupt bemerkt habe. Der Unfall ereignete sich in einer Sackgasse.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die dabei helfen können, den Unfall zu klären.

Von RND/dpa