Hamburg

Durch die anhaltende Hitzewelle müssen die Schwäne auf der Hamburger Alster vorübergehend in ihr Winterquartier umziehen. Am Dienstag soll ein Teilbestand von etwa 30 bis 50 Vögeln in den Eppendorfer Mühlenteich gebracht werden, teilte der Sprecher des Bezirksamtes Hamburg-Nord, Jan-Peter Uentz-Kahn mit. Dabei handelt es sich um die Tiere an der Rathausschleuse der kleinen Alster und in der Binnenalster.

Wie lange die Schwäne in ihrem Winterquartier bleiben müssen, hänge von der Wetterentwicklung in den nächsten Tagen ab. Es sei eine präventive Maßnahme, so Uentz-Kahn. Es gehe darum, die Tiere besser beobachten zu können, um auf Krankheiten schneller reagieren zu können.

Hitze wahrscheinlich mitverantwortlich für Tod der Schwäne

Die Untersuchungsergebnisse der drei toten Schwäne vom vergangenen Wochenende liegen noch nicht vor. Noch sei unklar, ob der Tod der Vögel in Zusammenhang mit der steigenden Wassertemperatur der Alster steht, teilte Schwanenvater Olaf Nieß am Montag mit.

Nieß geht aber davon aus, dass die Hitze zumindest mitverantwortlich ist für den Tod der Tiere. Vor allem durch den sinkenden Sauerstoffgehalt in den Gewässern Hamburgs war es in den vergangenen Wochen bereits zu einem massiven Fischsterben gekommen.

Lage sei nicht dramatisch

Damit schwinde auch die Nahrungsgrundlage für die Schwäne, die dadurch tiefer im Boden suchen müssten und in Kontakt mit Bakterien kommen könnten, heißt es. Wie ein Sprecher der Umweltbehörde sagte, ließen die drei verendeten Vögel aber nicht automatisch den Schluss zu, dass die Lage für die Alsterschwäne dramatisch sei. Es müsse das Ergebnis des Instituts für Hygiene abgewartet werden, das die Schwäne derzeit untersucht.

Das Hamburger Schwanenwesen hat eine lange Tradition. Bis heute gilt die Legende, dass Hamburg den Status als Freie und Hansestadt verliert, wenn es keine Schwäne mehr auf der Alster gibt.

Blaualgen-Warnung für Hamburg

Unterdessen gab das Bezirksamt Harburg eine weitere Warnung vor vermehrtes Wachstum von Blaualgen heraus, diesmal für den Neuländer Baggersee. Von Blaualgen sind bereits mehrere Gewässer in Hamburg betroffen, darunter auch die Alster.

Von dpa