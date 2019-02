Hamburg

Bei Kontrollen in den sechs Hamburger Gefängnissen sind im vergangenen Jahr zahlreiche verbotene Gegenstände gefunden worden. Die Beamten stellten 42 Messer und Klingen sicher, außerdem 147 Handys und USB-Sticks, wie der Senat auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker mitteilte.

Auch beachtliche Mengen an Drogen gelangten hinter die Gefängnismauern: 810 Gramm Cannabis sowie knapp 40 Gramm Kokain. Im Jahr davor waren 41 Messer und Klingen von den Beamten ausgespürt worden. Dazu kamen 170 Handys, USB-Sticks sowie 475 Gramm Cannabis und 11 Gramm Kokain.

Schmuggel-Hotspot „ Santa Fu “

In die Haftanstalten werden noch diverse andere unerlaubte Dinge geschmuggelt. Neben Bargeld, Alkohol und Spritzen auch Seile, Werkzeuge und Tätowiergeräte. Die mit Abstand meisten Messer, Klingen und Handys sowie ein Großteil der Drogen wurden im vergangenen Jahr in Hamburgs bekanntestem Gefängnis „ Santa Fu“ (JVA Fuhlsbüttel) gefunden.

Aber auch in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis entdeckten die Beamten rund 300 Gramm Cannabis und vier Messer. In den beiden Gefängnissen führte die zuständige Revisionsgruppe allerdings auch besonders viele Kontrollen durch.

„Alles, was das Junkie-Herz begehrt“

„In Hamburgs Justizvollzugsanstalten bekommt man alles, was das Junkie-Herz begehrt“, resümierte Seelmaecker. Doch Drogenabstinenz sei eine maßgebliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Resozialisierung.

„Die im neuen Resozialisierungsgesetz enthaltenen Unterstützungsangebote laufen ins Leere, wenn die Haftanstalten nicht endlich drogenfreie Zonen werden“, erklärte der CDU-Justizpolitiker. Senator Till Steffen (Grüne) dürfe die Sicherheit und Ordnung in den Gefängnissen nicht aus dem Blick verlieren.

Der Senat wies darauf hin, dass die Zahl der Kontrollen in Fuhlsbüttel und in der Untersuchungshaftanstalt erhöht worden sei. Vollständig lasse sich das Einbringen von Drogen und Mobiltelefonen aber nicht ausschließen. In Hamburg sitzen gut 1900 Menschen hinter Gittern.

RND/dpa