London

Der Weihnachtsmann war nicht immer ein rotbemanteltes Schwergewicht mit weißem Rauschebart. Auch er war mal ein kleiner Junge. Der britische Schriftsteller Matt Haig erzählte 2015 mit dem Roman „A Boy Called Christmas“ (auf deutsch „Ein Junge namens Weihnacht“) eine magische und muckelige Geschichte für die ganze Familie.

Die Dreharbeiten zu „A Boy Called Christmas“

Darin wohnt der elfjährige Nikolas in einer ärmlichen Hütte mitten in Finnland. Um seinen Vater zu finden, macht er sich auf die Reise zum Nordpol. Er trifft eine Elfe, einen Troll und fliegende Rentiere. Und er beschließt, dass er die Welt zu einem besseren, glücklicheren Ort machen möchte. Dafür wird er zum Weihnachtsmann!

Nun wird das Buch verfilmt, die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Gedreht wird in Lappland, der Tschechischen Republik, der Slowakei sowie in London. Unter Regie von Gil Kenan spielen unter anderem Jim Broadbent („Paddington 1 & 2“, „Die eiserne Lady“), Zoe Colletti („Skin”), Toby Jones („Dame, König, As, Spion“), Sally Hawkins („Shape of Water), Michiel Huisman („Deine Juliet“), Maggie Smith („ Harry Potter“), Rune Temte („Captain Marvel”) und Kristen Wiig („Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“, Saturday Night Live).

Den kleinen Nikolas wird Henry Lawfull spielen. Es ist erst seine zweite Rolle, im Vorjahr hatte er in einer Episode der Victor-Hugo-Verfilmung „ Les Misérables“ (kein Musical) gespielt.

Für Henry Lawfull ist der Nikolas erst die zweite Rolle

In Großbritannien, Australien, Neuseeland, Deutschland, Frankreich und in China wird der Film offiziell in die Kinos kommen, in allen anderen Ländern übernimmt der Streamingdienst Netflix.

Für die visuellen Effekte des Films wird das oscarprämierte Team von Framestore („Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“) verantwortlich zeichnen. Der Starttermin ist noch offen.

Von RND/ag