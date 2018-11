Kiel

Die Geschichte des entwurzelten jungen Abenteurers Huckleberry und seines Freundes, des farbigen Sklaven Jim, an den Ufern des Mississippi im amerikanischen Süden des 19. Jahrhunderts ist so etwas wie die Blaupause des ewigen Jugendtraums von Freiheit, Gleichheit, Aufbruch und dem unbedingten Streben nach Glück. Dieser Traum funktioniert eben auch in weit entfernten Galaxien, zumindest erzählt es Annika Scheffler so in ihrem Stück "Huck und Jim im Weltall". Am heutigen Freitag hat die Auftragsarbeit für das junge Theater Uraufführung.

Auf dem Trip durchs Universum

Also ab in die Sterne. Da lebt auf dem winzigen Planeten t’Eesor der junge Huckleberry Finn. Er steckt voller Ideen und kann sich einfach nicht an die unzähligen Regeln und Verbote in seiner Heimat halten. Er eckt ständig an, bis die Bewohner ihn schließlich einsperren. Doch Huck ist eben Huck und flieht in einem selbstgebauten Raumschiff. Auf seiner Reise ohne Ziel trifft er den Sklaven Jim vom Planeten Cio. Jim ist ebenfalls auf der Flucht, weil er in einer finsteren Fabrik für die Bewohner von t’Eesor Wasser in Luft umwandeln musste. Auf ihrem Trip durchs Universum dringen Huck und Jim in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat...

Viel Raum für Interpretationen

Aber ist die Milchstraße dann doch nicht etwas zu weit weg vom viel besungenen „Ol’ Man River?“ „In keiner Weise“, findet Regisseurin Julia Burger, die am jungen Theater im Werftpark mit dieser Inszenierung ihr Debüt gibt. Denn die Tatsache, dass der Weltraum als Handlungsort weniger konkret sei, biete genau den gewünschten Platz für Interpretationen.

Ausstatter Karl-Heinz Steck sieht gleichwohl eine große Nähe zu Mark Twains Roman. „Wir übersetzen die Reise auf dem Mississippi als Reise durch die Galaxie oder Milchstraße. Es gibt wie bei Twain das Geheimnisvolle und viele verschiedene Abenteuer an verschiedenen Orten. Wir erzählen die alte Geschichte mit neuen Mitteln.“

Uraufführung: Junges Theater im Werftpark, Freitag, 16. Nov., 19 Uhr. Karten: Tel. 0431/901901 oder www.theater-kiel.de