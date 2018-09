Heikendorf

Stadtporträts und friedliche Straßenszenen im impressionistischen Stil zeugen von einem vergleichsweise ruhigen Lebensabschnitt, den Heinrich Blunck während des Ersten Weltkrieges in Belgien verleben durfte. Anders sieht es bei Werner Lange aus. Eine bedrückend-bedrohliche Atmosphäre geht von seinen düsteren, der Formensprache des Kubismus verwandten Menschenbildern aus.

Georg Burmester war seit 1912 Lehrer an der Kunstakademie Kassel, bis er 1930 in seinem Geburtsort Möltenort zurückkehrte. Ein akademischer Stil offenbart sich in seinen Porträts von Heikendorfer Persönlichkeiten mit und ohne Hitlerbärtchen. Während Rudolf Behrend in jener Zeit mit seinen ahnungsvoll dunklen, fantastischen Motiven zeitgenössische Stilrichtungen vom Suprematismus bis zur kristallinen Formensprache Feiningers aufgreift, bleibt Lange auch in den 30er Jahren dem Realismus verpflichtet. Symbolträchtig ist eine stille Waldszene, in der alles Leben erstarrt zu sein scheint. Das mittelalterliche Motiv des Totentanzes nutzt er in einem ausdrucksvollen grafischen Zyklus, der die Unerbittlichkeit und Allgegenwart des Todes in Zeiten des Krieges thematisiert. Der Zyklus entstand nach 1945 – genau wie eine Serie von Tuschezeichnungen, in der Rudolf Behrend eigene traumatische Erlebnisse als Soldat im Ersten Weltkrieg verarbeitet.

Teichtor 9. Eröffnung 15. September, 17 Uhr. Bis 25. November. Di-Sa 14-17, So 11-17 Uhr. 24.10., 18 Uhr: „Kriegsende 1918/1945“, Vortrag von Marinehistoriker Dr. Dieter Hartwig. Programm und Führungen unter www.künstlermuseumheikendorf.eu