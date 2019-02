Lübeck

"Ich bin dankbar, dass Lübeck mir fünf Orte für die Kunst zur Verfügung stellt", sagte Meese am Freitag. Lübeck sei der Anfang, denn die Kunst werde letzten Endes alles erobern, sagte er.

Eröffnet wird das Projekt am Sonntag mit Ausstellungen in der Petrikirche (15 Uhr) und im Günter Grass-Haus (17 Uhr). Die Ausstellung in St. Petri repräsentiere die Großmutter und die Macht. "Mit raumgreifenden Installationen aus scheinbar sinnlosen Dingen setzt Meese sich mit dem Begriff Heimat und dessen religiösem Aspekt auseinander", sagte Pastor Bernd Schwarze. Auch wenn Meese Religion ablehne, passten seine Arbeiten sehr gut in eine Kirche. "In der Bibel steht: Gott ist Liebe, und für Meese ist Kunst Liebe. Das passt hervorragend zusammen", sagte der Pastor.

Die Ausstellung im Grasshaus steht unter dem Motto "Großvater/Gold" und zeigt in einem intimen biografischen Raum die vielfältigen künstlerischen Begabungen Meeses. " Meeses Kunst irritiert und provoziert. Aber sie fordert dazu auf, eingefahrene Denkmuster zu verlassen", sagte der Leiter des Forums für Literatur und Bildende Kunst, Jörg-Philipp Thomsa: "Ein Gespräch zwischen Günter Grass und Jonathan Meese zum Thema Gesamtkunstwerk Deutschland wäre sicherlich interessant gewesen."

Meese auch in der Kulturwerft zu sehen

Weitere Ausstellungen in der Kunsthalle St. Annen ("Mutter/Evolution") und in der Overbeck-Gesellschaft ("Vater/Liebe") werden am 30. März eröffnet. Am 7. Mai ist die Kulturwerft Gollan Schauplatz einer Performance unter dem Titel "Kind/Schlaf". "Ich weiß noch nicht genau, was ich da mache. Aber es wird wohl damit enden, dass ich etwas ins Wasser werfe, schließlich war das mal eine Werft", sagte Meese.

Der Maler, Bildhauer, Installationskünstler und Autor Meese werde häufig missverstanden und pauschal diffamiert, sagte der Direktor der Overbeck-Gesellschaft, Oliver Zybok, der Meese seit 20 Jahren kennt. "Er ist ein Mensch, der unsere Gegenwart genau beobachtet und den Finger in Wunden legt." Zybok hat das Kunstprojekt initiiert und die fünf Kulturinstitutionen zusammengeführt.

Der Leitende Direktor der Lübecker Museen, Hans Wißkirchen, lobte diese Kooperation, die ein so noch nie dagewesenes Gesamtkunstwerk möglich mache. Auf die Frage, ob eine konservative Stadt wie Lübeck einen "Skandalkünstler" wie Meese brauche, sagte er: "Ich liebe die Kunst wie kein anderer. Das ist der Skandal."

